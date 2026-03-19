＜天気＞低気圧は東海上へ抜け、前線は南海上に離れるでしょう。西日本から天気は回復に向かう見込みです。3月下旬から4月中旬並みの暖かさのところが多く、東京ではソメイヨシノが開花する見込みです。九州午後は晴れる見込み中国午後は晴れるが、山陰は雲が多め四国午後は晴れる見込み近畿午後は次第に晴れてくる見込み東海朝は雨、午後は晴れ間がありそう関東午前中は雨、午後は関東北部から晴れてくる北陸午後は