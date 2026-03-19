“経営者・ヒカル”の知名度を上げる作戦とは？ ヒカルの評価を変える次の一手とは ヒカルさんに対して、僕が「本当にこれはすごいな」と感じていることを伝えたいと思って本書の企画をしましたが、世間の評価はいまだに「人気のあるYouTuber」といったもので、ビジネスマンとしての能力に正当な評価がされていないと感じています。 そのことをヒカルさんに聞いてみると、「ヒカルには悪いイメージが定着しているから