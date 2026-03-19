中東危機、日本の立ち位置は 地域紛争が拡大し、下手をすれば世界全体が混乱の中へ―─。 アメリカがイスラエルとともに、イランを攻撃した問題はたちまち中東危機に発展。イランの報復攻撃は湾岸国を中心に10カ国以上に及び、中東全体が危機感に包まれている。 BNPパリバ証券チーフエコノミスト・河野 龍太郎が解説【 世界秩序の動揺の根源 】 この問題は日本にとっても、重大な危機要因となる。