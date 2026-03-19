【日本】 日銀政策金利（3月）時刻未定 予想0.75%前回0.75%（日銀政策金利) 機械受注（1月）08:50 予想-8.8%前回19.1%（前月比) 予想9.1%前回16.8%（前年比) 鉱工業生産（確報値）（1月）13:30 予想2.2%前回2.2%（前月比) 予想2.3%前回2.3%（前年比) 予想N/A前回1.3%（設備稼働率・前月比) 【豪州】 雇用統計（2月）09:30 予想2.0万人前回1.78万人（雇用者数)