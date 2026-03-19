米株価指数先物時間外下落、双方がエネルギー施設攻撃激化 東京時間07:16現在 ダウ平均先物JUN 26月限46421.00（-114.00-0.24%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限6663.25（-13.75-0.21%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限24591.75（-59.50-0.24%） 米株は時間外でも下落、双方がエネルギー施設への攻撃を激化。 イスラエルがイランのエネルギー施設を攻撃、これを受けイランは湾岸諸国のエ