ＮＹ原油時間外1バレル＝99ドル台半ばエネルギー施設への攻撃激化 東京時間07:02現在 ＮＹ原油先物APR 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝99.43（+3.11+3.23%） NY原油は時間外で上昇。 イスラエルによるイランのエネルギー施設攻撃、イランによる湾岸諸国のエネルギー施設への報復攻撃と、双方がエネルギー施設の攻撃を激化させている。