タレント・ほしのあき（49）が19日までに自身のインスタグラムを更新。バースデー・ショットを公開した。「@be_story_officialの方達との打ち合わせそしたらなんとお花とケーキでお祝いして頂きました幸せケーキもすっごく美味しかった」とつづり、14日に誕生日を迎え、花束を手にしている姿やケーキの写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「可愛すぎます」「ずーっと可愛い」「いつまでカワイイですね」