歌手の西野カナが19日までに自身のインスタグラムを更新。37歳の誕生日を報告した。18日に37歳の誕生日を迎えた西野。自身のインスタグラムで「37歳になりました」と題して投稿。「お祝いのメッセージ本当にありがとう。いろんなところに送ってくれたみんなの言葉を見て、幸せやなぁと噛み締めているところです」と感謝して、ダブルピース写真などを公開した。最後に「めちゃくちゃ良い1年にするぞーーー」と締めた。ネ