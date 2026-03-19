アイドルグループ・日向坂46の正源司陽子（19）が、18日発売の『週刊少年マガジン』16号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場している。【写真】キラキラ笑顔からしっとり笑顔まで…彼女感あふれる正源司陽子16thシングル「クリフハンガー」が発売中の日向坂46から正源司が登場。まだ雪が残る静かな道を一緒に歩く…理想の冬デートがグラビアとなった。同号の巻頭カラー漫画は『裏東京のオソロシドコロ』（KOJIRO）。【写真