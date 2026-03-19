日本プロ麻雀連盟に所属するプロ雀士のテレビ朝日・林美沙希アナウンサー（35）が19日までにXを更新。役満を和了（あが）ったと明かした。「先日、公式ルール練習会の時に初めて#四暗刻単騎あがれました！やっぱり嬉しいです」と書き出した。続けて「（本番の時は写真なんて撮れないのでこういう時くらいは、、）」とつづり、和了った時の牌の写真と笑顔の写真を2枚公開した。林アナの投稿に対し「四暗刻単騎ってなかなかです