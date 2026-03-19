今回は、不倫相手に結婚を渋られ、親権を手放したエピソードを紹介します。夫に不倫がバレ…「夫と3歳の息子と暮らし、フルタイムで会社員をしている私。夫は家事も育児もかなりやってくれますが、収入が私より低いのがネックです。そんな私ですが、実は会社の同僚と不倫中です。正直夫への愛情はとっくに冷めているので、夫と離婚し、同僚と再婚したいと思っていました。そんなある日、夫に私の不倫がバレ、離婚したいと言われま