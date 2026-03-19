タレントのカンニング竹山（54）が18日、自身のXを更新。フジテレビ系「サン！シャイン」卒業を発表した。「サンシャイン卒業！みんなサンキュー！バイバイ」とつづり、「一年間ありがとうございましたサン！シャインスタッフ一同」と刻印された資料を公開した。竹山は16日に自身のXでMCを務めるABEMA報道番組「Abema Prime」の「卒業」を報告。「アベプラ卒業！みんなサンキュー！バイバイ」と、さらりとした文章で報告