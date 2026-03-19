今回もまた、玉木宏が恐ろしいほどにキレキレである。 参考：“ラッコ鍋”など過激シーンをどう再現？実写版『ゴールデンカムイ』原作名場面を総予習 これはもちろん、公開中の映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』での彼の演技のこと。2024年にはじまった『ゴールデンカムイ』シリーズにおける玉木のパフォーマンスは、登場を重ねるほどに極まり、多くの観客を驚かせてきた。彼