UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージラウンド16 リバプールとガラタサライの第2戦が、3月19日05:00にアンフィールドにて行われた。 リバプールはフロリアン・ビルツ（MF）、ウーゴ・エキティケ（FW）、モハメド・サラー（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するガラタサライはビクター・オシムヘン（FW）、バルシュ・ユルマズ