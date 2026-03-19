UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージラウンド16 トットナムとアトレチコ・マドリードの第2戦が、3月19日05:00にトッテナム・ホットスパー・スタジアムにて行われた。 トットナムはランダル・コロムアニ（FW）、マティス・テル（FW）、アーチー・グレイ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアトレチコ・マドリードはアントワヌ・