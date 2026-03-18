イタリア時間6月16日から19日まで開催される「第110回ピッティ・イマージネ・ウオモ（Pitti Immagine Uomo、以下ピッティ）」のゲストデザイナーに、シモーン・ロシャ（Simone Rocha）が手掛ける「シモーン・ロシャ（Simone Rocha）」が選出された。期間中にブランド初となるメンズコレクションのショーをフィレンツェで開催する。【画像をもっと見る】シモーン・ロシャは、2010年9月のロンドン・ファッションウィークでデビュ