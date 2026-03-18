ミシェル・リー（Michelle Rhee）による「3.1 フィリップ リム（3.1 Phillip Lim）」が、伊勢丹新宿店 本館3階 コンテンポラリー／プロモーションにポップアップショップを出店する。期間は4月1日から4月7日まで。【画像をもっと見る】同ポップアップは、ミシェル・リーが手掛けた初のコレクションである2026年スプリングコレクションの発表を記念。同コレクションからサテンVネックトップス（7万9200円）や、サテンスカート（