19日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1630円安の5万3280円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 61596.96円ボリンジャーバンド3σ 59706.64円ボリンジャーバンド2σ 57816.32円ボリンジャーバンド1σ 55926.00円25日移動平均 55545.00円一目均衡表・基準線 55239.40円18日日経平均株価現物終値 54725.00円一目均衡表・先行