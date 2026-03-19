19日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比82ポイント安の3604.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 4077.73ポイントボリンジャーバンド3σ 3966.58ポイントボリンジャーバンド2σ 3855.43ポイントボリンジャーバンド1σ 3744.28ポイント25日移動平均 3717.41ポイント18日TOPIX現物終値 3709.75ポイント一目均衡表・基準線 3