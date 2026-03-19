19日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比49ポイント安の731ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 805.26ポイントボリンジャーバンド3σ 787.37ポイントボリンジャーバンド2σ 778.71ポイント18日東証グロース市場250指数現物終値 769.49ポイントボリンジャーバンド1σ 757.20ポイント5日移動平均 7