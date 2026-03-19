日本テレビ系お昼の情報バラエティー「ヒルナンデス！」（毎週月〜金 11:55〜13:55放送）。3月19日（木）の放送では、木曜シーズンレギュラーの榊原郁恵が、浮所飛貴（ACEes）、バッテリィズと共に、千葉県鴨川市で今大注目の「朝食の美味しい宿」を調査！■浮所飛貴＆バッテリィズが体を張って（？）魅力をリポート！今回の旅の舞台は、春の訪れを感じる千葉県鴨川市。宿泊と食事を分けて考える「泊食分離」は今や旅の新常識！夕