17日（火）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（VSリーグ女子）のクインシーズ刈谷が、3月19日（木）から22日（日）に愛知県にある久屋大通公園で行われる「CBCテレビ 5チャン春祭り」でイベントブースを出展することをクラブ公式SNSで発表した。 今回で2回目の開催となる「CBCテレビ5チャン春祭り」は、ステージイベントやブースイベント、グルメイベントなど5感を使って楽しめるイベント満載となって