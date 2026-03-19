トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は18日、エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡の安全確保を巡り、米国の将来的な関与低下を示唆した。海峡経由の原油輸入に依存している国々に「責任」を負わせることにすれば「これまで無反応だった同盟国の一部はすぐに動き出すだろう」と交流サイト（SNS）に投稿した。レビット米大統領報道官は18日、ホワイトハウスで記者団に対し、トランプ氏が今後も