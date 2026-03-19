米連邦議会で証言する、次期国土安全保障長官に指名されたマリン上院議員＝18日（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領が次期国土安全保障長官に指名したマークウェイン・マリン上院議員は18日、人事承認に向けた上院の公聴会に臨んだ。政権の看板政策である不法移民摘発は、強引な手法に批判が集まり、メディアで大きく取り上げられている。マリン氏は「毎日トップニュースになる事態を避ける」と述べ、軌道修正を図る