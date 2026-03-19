今年９〜１０月に開催される愛知・名古屋アジア大会の開幕まで、１９日であと半年となった。今大会では経費削減のために選手村は整備せず、既存のホテルに加え、クルーズ船を活用する。使い勝手について不安視する向きもあったが、１月に船が東京港へ寄港した際に視察した大会組織委員会のアスリート委員からは、不安を払拭（ふっしょく）して、選手らの交流などを期待する声が上がった。大会期間中は名古屋港に停泊し、宿泊施