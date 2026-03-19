元アイドル・桑田靖子（58）が19日までに自身のインスタグラムを更新。83年組アイドル6人の“還暦”集合ショットを公開した。「逸美の還暦お祝いしましたっ！」と23日が誕生日の大沢逸美（59）の還暦祝いをしたことを報告。大沢を含め、1983年にアイドル歌手デビューした松本明子（59）、森尾由美（59）小林千絵（62）、木元ゆうこ（59）との6ショットをアップした。「そしてイベント決定2026年8月22日《83年組アイド