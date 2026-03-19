ジャイアンツとのオープン戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が18日（日本時間19日）、米アリゾナ州で行われたジャイアンツとのオープン戦に先発で今季初登板した。打線には入らず投球に専念。4回1/3を投げて1安打無失点、4奪三振3四死球の内容だった。試合は8回までで打ち切られる異例の展開。気温38度に達する酷暑が理由であるとされている。大谷は初回をたった5球で三者凡退とすると、2回には先頭ラモスに二塁打を打た