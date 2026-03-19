侍ジャパンが激闘を繰り広げたWBC名場面第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は17日（日本時間18日）、全日程が終了した。8強敗退に終わり連覇を逃したが、日本に熱狂と感動を呼んだ侍ジャパン。大会終了を機に、今大会の名場面を振り返る。今回は大会を彩った著名人たち。日本、そして世界が注目する大会とあって期間中は各界の大物が番組やイベントに出演し、ファンを驚かせた。なかでも、インパクトが強かった一