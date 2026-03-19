恋愛では「相手に合わせることも大切」と言われるもの。好きな人のために予定を変えたり、相手の好みに寄せたり。ただ、それが続きすぎると関係のバランスは変わっていきます。では、男性に合わせてばかりの女と自分軸を大切にする女、関係が長く続きやすいのは、どちらのタイプなのでしょうか？合わせてばかりだと、関係が一方通行になる男性の予定を優先する、自分の意見を控える、気を遣いすぎる。男性に合わせてばかりの女性は