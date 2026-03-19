ボルボは、電動SUV「EX30」および「EX30クロスカントリー」（以下、EX30シリーズ）の米国での販売を2026年モデルを最後に終了すると報じられています。米国市場導入からわずか1年にも関わらず、EX30シリーズが販売終了に追い込まれた背景には何があったのでしょうか？ EX30シリーズは2023年に発表された手ごろな価格の電動SUVです。当初の反響はよく、海外メディアのCNETは当時、「2024年で最も期待される手ごろなEVだ」と