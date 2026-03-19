3月20日より新宿バルト9ほかにて期間限定上映、7月29日にBlu-rayとDVDを発売するVシネクスト『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』。スーパー戦隊50周年&VSシリーズ30周年の集大成である同作上映直前の3月18日には、東京・新宿バルト9にて、舞台挨拶付最速上映会が開催された。『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』舞台挨拶付最速上映会が3月18日に開催された舞台挨拶には、『ナンバーワン戦隊ゴ