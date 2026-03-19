年齢とともに気になり始める、下腹や腰まわりのもたつき。体重は大きく変わっていないのにシルエットが崩れて見えるのは、体幹の筋肉がうまく使えていないことが原因のひとつかもしれません。そこで取り入れたいのが、ピラティスの基本エクササイズ【テーブルトップ】。腹筋と体幹を同時に刺激し、姿勢を整えながら腰まわりのラインづくりをサポートする動きになります。【STEP１】スタート姿勢を整える床に座り、膝を曲げて体育座