SUPER EIGHTの安田章大とのんがダブル主演を務める映画『平行と垂直』より、兄と妹の温かな姿を捉えたティザービジュアルと特報映像が解禁された。【動画】温かくも強い絆が垣間見える『平行と垂直』特報本作は、障がいのある兄と結婚を控える妹の心温まるヒューマンドラマ。兄の大貴（安田）は自閉スペクトラム症。現在は清掃の仕事に就き、周囲のサポートを受けながら自立した生活を送っている。妹の希（のん）は、カウン