なにわ男子の高橋恭平が主演する映画『山口くんはワルくない』より、山口くんの魅力満載の予告映像とメインビジュアルが解禁された。【動画】『山口くんはワルくない』60秒予告が公開斉木優による同名少女漫画を実写映画化する本作は、恋に夢見る平凡な女子高生・皐と、コワモテ×関西弁男子の転校生・山口くんが織りなす青春ラブストーリー。コワモテだけど実はピュアで優しい主人公の山口くんを高橋恭平が演じる。このたび