3月22日18時放送のアニメ『サザエさん春の行楽スペシャル』（フジテレビ系）内のエピソード「サザエ、シャチに会いに行く！」に、沢城みゆきがゲスト声優として出演することが決定した。【写真】沢城みゆきが演じるサザエさんの同級生・美波沢城が演じるのは、サザエさん一家が今回訪れる、鴨川シーワールドで新米飼育員として働くサザエの高校の同級生・美波。シャチのトレーナーになるという夢をかなえた彼女に同窓会で再