街中の鳩や雀など、日常において最も身近な野生動物である“鳥”。古来より神話や伝承では「自由の象徴」や「神の使い」として尊ばれてきたが、映画の世界においても、時に観る者の恐怖を呼び覚ます存在として、時に再生や狂気を映し出すメタファーとして、幾度となくスクリーンに登場してきた。この3月、奇しくも“クロウ”をモチーフとした話題作が立て続けにスクリーンに登場する。3月6日より公開中の、復讐の化身が漆黒の夜