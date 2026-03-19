シンプルなのに、なぜかおしゃれに見える……。そんな “サマ見え” を狙うなら【GU（ジーユー）】のグレーカーデが有力候補。ほどよい透け感や立体感のある素材が、ベーシックなコーデに奥行きをプラスしてくれそうです。春の軽やかコーデに取り入れたい、グレーカーデと着こなしアイデアをご紹介します。 透け感で差がつくグレーカーデ 【GU】「ソフ