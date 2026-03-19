日本代表は１９日午後、イングランド（現地時間３月３１日）、スコットランド（同２８日）と国際親善試合で対戦する英国遠征のメンバーを発表する。昨年１１月のガーナ、ボリビア戦以来となる国際Ａマッチは、６月の北中米Ｗ杯に出場するメンバー発表前、最後の対外試合となる。注目ポイントは、チームの核と言える選手の不在を誰が埋めるのか、という点だ。今年２月に左足首を手術したキャプテンのＭＦ遠藤航（リバプール）は