お笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右と「アンタッチャブル」柴田英嗣がパーソナリティーを務める文化放送「ますだおかだ岡田圭右とアンタッチャブル柴田英嗣のおかしば」（日曜・午前１０時）は１９日までに公式「Ｘ」で「甲斐ちゃん最終出演日公開生放送の開催決定」と発表した。同番組でアシスタントを務める同局の甲斐彩加アナウンサーが今月いっぱいで退社。そのため番組も卒業する。甲斐アナの最後の出演となる今月