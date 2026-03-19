２４年８月にアイドルグループ「エラバレシ」を卒業し、現在は大食いタレントとして活動する“もえあず”こともえのあずきが、香港ディズニーランドで大食いする様子をアップした。もえあずは１９日までに自身のインスタグラムを更新。「香港ディズニーで爆食！！目に入った食べ物ぜんぶ食べましたどれ食べたい〜？？」とつづり、大きなターキーレッグなどたくさんのディズニーグルメを満喫する様子を公開した。この投稿に