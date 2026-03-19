日本大学が新入部員を発表関東大学リーグ1部日本大学の2026年入部予定選手22名が発表された。名門・前橋育英高校の選手権優勝メンバーや世代別日本代表経験を持つMF竹ノ谷颯優スベディ（アルビレックス新潟U-18）など強力なメンバーが顔を揃える。前橋育英高校から2025年の第103回全国高校サッカー選手権大会優勝メンバーであるMF白井誠也とMF平林尊琉、そしてMF高林馳矢の3人が加入する。新潟U-18から加わる竹ノ谷颯優はU-1