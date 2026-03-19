仙台GK林彰洋が自身のSNSにアップベガルタ仙台GK林彰洋の“ドリブル”が話題を呼んでいる。2023年からベガルタ仙台でプレーする林。38歳の元日本代表GKは3月16日にXを更新。とある1枚の画像に「これどういうシチュエーションでドリブルしてんだ？笑」とコメントをつけて投稿した。そこには2013年から16年まで所属していたサガン鳥栖のGKユニフォームを着た林が清水エスパルスのDF水谷拓磨（現・ブラウブリッツ秋田）、MF金子翔