途中出場の増加で思うようにピッチに立てずドイツ1部ボルシアMGに所属する日本代表FW町野修斗が3月18日、ブンデスリーガが主催するオンライン取材会に登場した。北中米ワールドカップ（W杯）への強い思いを持って、今季にキールから移籍。ここまで25試合3得点で途中出場が18試合と出場時間の確保に苦悩する。それでも「W杯のためならどれだけ苦しくても心折れずにやれる」と、残り3か月、ドイツの舞台で奮闘する。◇