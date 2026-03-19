江尻篤彦氏は2020年から東京ヴェルディの強化部長を務める2026年8月のシーズン移行前の特別大会、J1百年構想リーグEASTで、まずまずのスタートを切っているのが東京ヴェルディだ。昨シーズン終了後に絶対的主力だった谷口栄斗（川崎フロンターレ）、試合に絡んでいた食野壮磨（栃木SC）、唐山翔自（ガンバ大阪）らが外に出たこともあり、開幕前は「厳しいシーズンになるのではないか」という見方も根強かった。けれども、蓋