「米国は単独で戦争を行ったことが一度もない。朝鮮戦争からアフガニスタンに至るまで、NATO加盟国は米軍と肩を並べ、ともに戦ってきた」〔2024年2月、イェンス・ストルテンベルグ当時北大西洋条約機構（NATO）事務総長〕ドナルド・トランプ米大統領のNATO無用論に反論するために示されたNATO首脳による「集団防衛」の強調が、約2年後に逆説となって戻ってきた。トランプ氏のホルムズ海峡への戦闘艦の派遣要請をNATO同盟国の大半が