米国情報当局が北朝鮮の核兵器および戦略兵器プログラムの拡大を､韓米日に対する重大な脅威だと規定した｡また､北朝鮮がロシアとの密着を通じて実戦経験と経済的利益を同時に得ていると分析される｡米国家情報長官室（ODNI）が18日（現地時間）に発刊した｢2026年次脅威評価報告書｣によると､北朝鮮はミサイルと核弾頭を含む戦略兵器体系を高度化し､抑止能力を強化することに注力している｡報告書は､北朝鮮の大量破壊兵器（WMD）と通常