高市早苗首相が19日に行われるドナルド・トランプ大統領との米日首脳会談で、イラン情勢に関して米国を支持する発言をすることが分かった。米国のイラン空爆について直接的に「合法」と表明したり、ホルムズ海峡への自衛隊派遣を約束したりするのではなく、間接的にイラン情勢の安定化に向けた米国の「努力」に重きを置き、「トランプ氏をなだめる」戦略を取るということだ。朝日新聞は18日、複数の日本政府関係者の話を引用してこ