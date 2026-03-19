イランの国際的な緊張や軍事衝突が報じられる一方、イランを40年以上研究する同志社大学大学院の中西久枝教授によると国民性は非常に親切だという。【映像】時代の先を行くイランファッションこれまで30回以上イランに行っているという中西教授は「イランこそ行かないとわからない国」だと語る。「世界のファッションの先をいっているのがイランみたいなところはある。1年くらい遅れて欧米のファッションで出てきたり。斬新さ