人気ゲーム『スーパーマリオ』シリーズの新作アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が、4月24日に公開されることを記念して、同日からTOHOシネマズ全国5ヶ所で「スーパーマリオシアター」が誕生することが発表された。【写真】何これ（笑）マリオの姿なし…特典の特製パッチンブレス「スーパーマリオシアター」は映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』一色のシアター。本作でも登場する星の子チ