アメリカによるイランへの軍事作戦をめぐり、アメリカ政府の情報部門を統括するギャバード国家情報長官は18日、イランが依然として攻撃能力を有しているとの見方を示しました。ギャバード国家情報長官は18日の上院委員会で、アメリカによる軍事作戦によってイラン政権が「大きく弱体化している」との評価を示したほか、政権が存続したとしても「経済状況の悪化に伴い、イラン国内の緊張はさらに高まる可能性が高い」と述べました。